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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 07:49
[quote="5754272:flysoulfly"][quote="5754165:sens"][quote="5753833:flysoulfly"]на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -[/quote]
це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .[/quote]а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?[/quote]
Взагалі не зрозуміло чому вас це цікавить ?
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sens
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:30
sens
ви ж перший почали плутанину незрозумілим вкидом поза конкретним питанням про оплату комуналки з картки
sens написав:
В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:23
Amethyst написав:
Портмоне (абонка 40грн/мес
Це ж за кожні два об'єкта?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:13
sens написав: flysoulfly написав: sens написав:
це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .
а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?
Взагалі не зрозуміло чому вас це цікавить ?
Як люди поселяться на Марсі, то певно треба буде там платити комуналку. А ось як пересилати туди кошти треба думати вже зараз
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:25
2XL написав: Amethyst написав:
Портмоне (абонка 40грн/мес
Це ж за кожні два об'єкта?
Так, у мене 4 хати = 79.80 грн
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Amethyst
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