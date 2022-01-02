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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 07:49

[quote="5754272:flysoulfly"][quote="5754165:sens"][quote="5753833:flysoulfly"]на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -[/quote]
це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .[/quote]а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?[/quote]
Взагалі не зрозуміло чому вас це цікавить ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:30

sens
ви ж перший почали плутанину незрозумілим вкидом поза конкретним питанням про оплату комуналки з картки
  sens написав:В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:23

Re: А-Банк

Amethyst написав:Портмоне (абонка 40грн/мес :(
Це ж за кожні два об'єкта?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:13

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .
а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?

Взагалі не зрозуміло чому вас це цікавить ?

Як люди поселяться на Марсі, то певно треба буде там платити комуналку. А ось як пересилати туди кошти треба думати вже зараз
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:25

  2XL написав:
Amethyst написав:Портмоне (абонка 40грн/мес :(
Це ж за кожні два об'єкта?

Так, у мене 4 хати = 79.80 грн :wink:
Amethyst
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