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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:55

  2XL написав:Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками

Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес :( ) з кредиткою від Привату (-3%)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:57

Amethyst +, Примат (-3% Уні) і Пумб (-1,5% кредитні).
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:54

Re: А-Банк

Amethyst написав:
  2XL написав:Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками

Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес :( ) з кредиткою від Привату (-3%)
Ліміти витрачені, залишилась А і тазік, але там теж калічно
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:58

ого!
у мсье недвиги
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:23

Re: А-Банк

Amethyst написав:Портмоне (абонка 40грн/мес :(
Це ж за кожні два об'єкта?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:25

  2XL написав:
Amethyst написав:Портмоне (абонка 40грн/мес :(
Це ж за кожні два об'єкта?

Так, у мене 4 хати = 79.80 грн :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:47

  flysoulfly написав:
  M-Audio написав:Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
всьо ж меняется... Везде в худшую сторону.
И теперь мало кто использует этот банк как "транзитный" - после обнародования их комиссии 30% суммы при разрыве отношений.
О, они ещё и кэшбэк вывести не дают.

Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:03

Re: А-Банк

  M-Audio написав:Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
Мне разблокировали. Предложили платиновую кредитку и ВИП-обслуживание.
...и у меня теперь тут только кредитніе... дебетніе иногда просто пролетают за 5..10 мин ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:22

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
Мне разблокировали. Предложили платиновую кредитку и ВИП-обслуживание.
Это что, было условие для разблокирования?
А сколько времени процесс занял?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:40

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
Мне разблокировали. Предложили платиновую кредитку и ВИП-обслуживание.
Это что, было условие для разблокирования?
А сколько времени процесс занял?

На день, скинул в вайбер ОК-7 и квитанции от партнеров, шо накидали мне р2р на 60К... вернее на 30К, а 30 біло от меня ))
Думаю таки проанализировали Доход и чото такое предложили (не совсем) напуганому клиенту ))
При этом у меня висела непогашенная кредитка, которую я догасил СЕПом в конце мес!! :evil:
Amethyst
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