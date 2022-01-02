|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 16:55
2XL написав:
Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками
Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес
) з кредиткою від Привату (-3%)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5597
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Нед 04 сер, 2024 18:57
Amethyst +, Примат (-3% Уні) і Пумб (-1,5% кредитні).
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 20:54
Amethyst написав: 2XL написав:
Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками
Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес
) з кредиткою від Привату (-3%)
Ліміти витрачені, залишилась А і тазік, але там теж калічно
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4335
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 20:58
ого!
у мсье недвиги
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3191
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:23
Amethyst написав:
Портмоне (абонка 40грн/мес
Це ж за кожні два об'єкта?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4335
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 12:25
2XL написав: Amethyst написав:
Портмоне (абонка 40грн/мес
Це ж за кожні два об'єкта?
Так, у мене 4 хати = 79.80 грн
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5597
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:47
flysoulfly написав: M-Audio написав:
Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
всьо ж меняется... Везде в худшую сторону.
И теперь мало кто использует этот банк как "транзитный" - после обнародования их комиссии 30% суммы при разрыве отношений.
О, они ещё и кэшбэк вывести не дают.
Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3045
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:03
M-Audio написав:
Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
Мне разблокировали. Предложили платиновую кредитку и ВИП-обслуживание.
...и у меня теперь тут только кредитніе... дебетніе иногда просто пролетают за 5..10 мин ((
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5597
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:22
Amethyst написав: M-Audio написав:
Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
Мне разблокировали. Предложили платиновую кредитку и ВИП-обслуживание.
Это что, было условие для разблокирования?
А сколько времени процесс занял?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3045
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 17:40
M-Audio написав: Amethyst написав: M-Audio написав:
Вопрос: а кому-нибудь после такой блокировки (на пополнение) разблокировали уже карты? Хотя понятно, что вопрос уже больше риторический. Я лично после таких выкрутасов с банком дела иметь никогда не буду. По крайней мере пока условия не изменят.
Мне разблокировали. Предложили платиновую кредитку и ВИП-обслуживание.
Это что, было условие для разблокирования?
А сколько времени процесс занял?
На 3й
день, скинул в вайбер ОК-7 и квитанции от партнеров, шо накидали мне р2р на 60К... вернее на 30К, а 30 біло от меня ))
Думаю таки проанализировали Доход и чото такое предложили (не совсем) напуганому клиенту ))
При этом у меня висела непогашенная кредитка, которую я догасил СЕПом в конце мес!!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5597
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1812
|1029898
|
|
|1323
|457812
|
|
|422
|195828
|
|