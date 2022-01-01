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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:55

Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
envyme1
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:03

  envyme1 написав:Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?

Вон товариш пише, що на 3-й день розблокували. Мені мурижили більше тижня, але все-ж таки теж розблокували картку. Нічого додаткового не питали після відправки документів, просто десь тиждень щось там вирішували, а потім несподівано повідомили. Я вже настроївся карткою не користатись, але...

Але мені не блокували витрати, і я звів баланс до нуля ще до розблокування.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:14

  envyme1 написав:Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
взагалі то треба надати довідку первинного походження тих 200к: довідку о з/п за 3 роки, ОК-5/7 за 3..10 років, може про спадщину, може взагалі про всю сім'ю довідки зробити
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:59

Та років 10 тому корча продав, а корча мама с тато подарували років 17 тому, наприклад. Де мені взяти тої чек ?)
envyme1
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:12

  envyme1 написав:Та років 10 тому корча продав, а корча мама с тато подарували років 17 тому, наприклад. Де мені взяти тої чек ?)

Якщо немає офіційного підтвердження коштів то краще не мати справ з банками які беруть 30% комісії за розірвання стосунків, а краще взагалі не лізти в банки тоді, купіть долар і тримайте під матрацом, або купіть нового корча і катайтесь, потім продасте будете мати довідку про доходи
adj
 
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