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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:55
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
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envyme1
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:03
envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
Вон товариш пише, що на 3-й день розблокували. Мені мурижили більше тижня, але все-ж таки теж розблокували картку. Нічого додаткового не питали після відправки документів, просто десь тиждень щось там вирішували, а потім несподівано повідомили. Я вже настроївся карткою не користатись, але...
Але мені не блокували витрати, і я звів баланс до нуля ще до розблокування.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:14
envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
взагалі то треба надати довідку первинного походження тих 200к: довідку о з/п за 3 роки, ОК-5/7 за 3..10 років, може про спадщину, може взагалі про всю сім'ю довідки зробити
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:59
Та років 10 тому корча продав, а корча мама с тато подарували років 17 тому, наприклад. Де мені взяти тої чек ?)
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envyme1
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:12
envyme1 написав:
Та років 10 тому корча продав, а корча мама с тато подарували років 17 тому, наприклад. Де мені взяти тої чек ?)
Якщо немає офіційного підтвердження коштів то краще не мати справ з банками які беруть 30% комісії за розірвання стосунків, а краще взагалі не лізти в банки тоді, купіть долар і тримайте під матрацом, або купіть нового корча і катайтесь, потім продасте будете мати довідку про доходи
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Додано: Вів 13 сер, 2024 08:48
envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
Полгода назад аналогично перебрасывал деньги с Сенса на Абанк, меня руководитель отделения предупреждала, что после поступления денег, депозит желательно открывать сразу, грубо говоря в течении 15-20 минут, иначе могут заблокировать. А если успел открыть депо-то все ок, вопросов потом не будет. Сумма была меньше-150 тыс.
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AlexSV
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Додано: Вів 13 сер, 2024 10:39
AlexSV написав: envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
Полгода назад аналогично перебрасывал деньги с Сенса на Абанк, меня руководитель отделения предупреждала, что после поступления денег, депозит желательно открывать сразу, грубо говоря в течении 15-20 минут, иначе могут заблокировать. А если успел открыть депо-то все ок, вопросов потом не будет. Сумма была меньше-150 тыс.
Ситуация аналогичная. Тоже так хотел, но не успел. После того как вчера написал отзыв на минфине, сегодня утром разблокировали.
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envyme1
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:00
envyme1 написав: AlexSV написав: envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
Полгода назад аналогично перебрасывал деньги с Сенса на Абанк, меня руководитель отделения предупреждала, что после поступления денег, депозит желательно открывать сразу, грубо говоря в течении 15-20 минут, иначе могут заблокировать. А если успел открыть депо-то все ок, вопросов потом не будет. Сумма была меньше-150 тыс.
Ситуация аналогичная. Тоже так хотел, но не успел. После того как вчера написал отзыв на минфине, сегодня утром разблокировали
.
а шо, і так можна було?..
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:06
AlexSV написав: envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
Полгода назад аналогично перебрасывал деньги с Сенса на Абанк, меня руководитель отделения предупреждала, что после поступления денег, депозит желательно открывать сразу, грубо говоря в течении 15-20 минут, иначе могут заблокировать. А если успел открыть депо-то все ок, вопросов потом не будет. Сумма была меньше-150 тыс.
А когда депо закончится, точно ломбард не вспомнит, что он когда-то хотел карту заблокировать ?
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:42
a77 написав: AlexSV написав: envyme1 написав:
Заблокували, карту через те, що перекинув через айбан з сенсу на а банк 200к. У Сенсі закінчився депо, хотів відкрити в а банку. Тримають гроші вже майже два тижні. Квитанцію про закінчення депо надав. Скільки ще можна чекати, щоб розблокували гроші?
Полгода назад аналогично перебрасывал деньги с Сенса на Абанк, меня руководитель отделения предупреждала, что после поступления денег, депозит желательно открывать сразу, грубо говоря в течении 15-20 минут, иначе могут заблокировать. А если успел открыть депо-то все ок, вопросов потом не будет. Сумма была меньше-150 тыс.
А когда депо закончится, точно ломбард не вспомнит, что он когда-то хотел карту заблокировать ?
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