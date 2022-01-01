ось і мені прийшов лист щастя і обмеження на карту
хочуть щоб надав квитанції по всім надходженням за серпень
при тому що там дрібні суми і всі з власних рахунків в інших банках
з великих тільки:
30 тисяч поповнення готівкою в терміналі
і один переказ від третіх осіб на 50 тисяч
можливо саме він і виявився тригером
бо сумарні трати/надходження за місяць в мене навіть менше ніж зазвичай зараз
але переказ на 50к від родича, по прізвищу видно, займав в борг
роблю їм ексель табличку з усіма квитанціями по всім транзакціям, можливо спрацює
ну так в чаті попросили