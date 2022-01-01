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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:42

Re: А-Банк

ось і мені прийшов лист щастя і обмеження на карту

хочуть щоб надав квитанції по всім надходженням за серпень

при тому що там дрібні суми і всі з власних рахунків в інших банках
з великих тільки:

30 тисяч поповнення готівкою в терміналі
і один переказ від третіх осіб на 50 тисяч
можливо саме він і виявився тригером

бо сумарні трати/надходження за місяць в мене навіть менше ніж зазвичай зараз

але переказ на 50к від родича, по прізвищу видно, займав в борг
роблю їм ексель табличку з усіма квитанціями по всім транзакціям, можливо спрацює
ну так в чаті попросили
quadro_tony_da
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  #<1 ... 180181182183
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