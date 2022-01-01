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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2024 20:42
ось і мені прийшов лист щастя і обмеження на карту
хочуть щоб надав квитанції по всім надходженням за серпень
при тому що там дрібні суми і всі з власних рахунків в інших банках
з великих тільки:
30 тисяч поповнення готівкою в терміналі
і один переказ від третіх осіб на 50 тисяч
можливо саме він і виявився тригером
бо сумарні трати/надходження за місяць в мене навіть менше ніж зазвичай зараз
але переказ на 50к від родича, по прізвищу видно, займав в борг
роблю їм ексель табличку з усіма квитанціями по всім транзакціям, можливо спрацює
ну так в чаті попросили
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Додано: Пон 19 сер, 2024 23:42
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
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Додано: Вів 20 сер, 2024 00:07
КЛ 80 тисяч насипали без питань
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Додано: Вів 20 сер, 2024 10:57
посетитель написав:
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 11:42
посетитель написав:
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
наприклад, "2 кроки" від квартири
І багато старих клієнтів ще не знають, що банк вирішив реально заробляти на опції 30%-комісії при "припиненні стосунків"
Й великий зненацька кредліміт виявляється саме "заманухою"
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