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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 20:42

Re: А-Банк

ось і мені прийшов лист щастя і обмеження на карту

хочуть щоб надав квитанції по всім надходженням за серпень

при тому що там дрібні суми і всі з власних рахунків в інших банках
з великих тільки:

30 тисяч поповнення готівкою в терміналі
і один переказ від третіх осіб на 50 тисяч
можливо саме він і виявився тригером

бо сумарні трати/надходження за місяць в мене навіть менше ніж зазвичай зараз

але переказ на 50к від родича, по прізвищу видно, займав в борг
роблю їм ексель табличку з усіма квитанціями по всім транзакціям, можливо спрацює
ну так в чаті попросили
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 23:42

В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 00:07

Re: А-Банк

КЛ 80 тисяч насипали без питань
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:57

  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:42

  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
наприклад, "2 кроки" від квартири :?
І багато старих клієнтів ще не знають, що банк вирішив реально заробляти на опції 30%-комісії при "припиненні стосунків" :mrgreen:
Й великий зненацька кредліміт виявляється саме "заманухою"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:00

  kievlyanka написав:
  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.

на не брудні кошти у них теж тригер
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:04

  kievlyanka написав:
  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

А що не так? Класний банк, карту можливо купить в АТБ, як кредитка гарно працює, кешбек є, з епіком працює. Не треба сипати брудні кошти і все буде топчиком.


Вам би в фінмоні працювати :). Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.
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