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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2024 17:11
посетитель написав:
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:06
M-Audio написав: посетитель написав:
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).
А хто на сьогодні відправляє SEPA?
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melkh
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:14
flysoulfly написав: посетитель написав:
Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.
може це починаються ДПС+банківскі пошуки потенційного "ухиляння від оподатковання". Ща й "кешбек від держави" ще пристебнуть, щоб простіше відслідковувати.
Родич якого ступеня споріднення?
рідна бабуся
що думаєте будуть просити документи на підтвердження родинного зв'язку?
всі квитанції прийняли і відправили далі розбиратися у вищий відділ
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:47
melkh написав: M-Audio написав: посетитель написав:
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).
А хто на сьогодні відправляє SEPA?
З українських банків, начебто, немає таких.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 19:16
melkh написав: M-Audio написав: посетитель написав:
В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?
Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).
А хто на сьогодні відправляє SEPA?
приймають в неньці лише 3 - Кредо, Абанк. моно
відпрваляє - ще ніхто (ми ще не в зоні SEPA, хоча НБУ вже обіцяв у своїх вербальних інтервенціях що вже ось ось)
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Додано: Вів 20 сер, 2024 22:01
quadro_tony_da написав:
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
ну супер!
майже як мій звичайний карусельний день у цьому Шапіто в перед
останні пару років.
...World Gone Mad ©
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 сер, 2024 22:09
quadro_tony_da написав: flysoulfly написав: посетитель написав:
Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.
може це починаються ДПС+банківскі пошуки потенційного "ухиляння від оподатковання". Ща й "кешбек від держави" ще пристебнуть, щоб простіше відслідковувати.
Родич якого ступеня споріднення?
рідна бабуся
що думаєте будуть просити документи на підтвердження родинного зв'язку?
всі квитанції прийняли і відправили далі розбиратися у вищий відділ
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
А в анкеті що було сказано про доходи? Якщо вона була бідна і такі операції кожен місяць то це і не дивно
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:31
adj написав: quadro_tony_da написав:
всі квитанції прийняли і відправили далі розбиратися у вищий відділ
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
А в анкеті що було сказано про доходи? Якщо вона була бідна і такі операції кожен місяць то це і не дивно
в анкеті все нормально вказував, ще коли вони мені запропонували карту World Elite і я її зробив собі як раз
тоді ж і збільшили КЛ
в анкеті писав щось до 100к
всі попередні місяці впродовж року були наджодження і трати на 100-200 тисяч кожного місяця
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