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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 17:11

  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:06

  M-Audio написав:
  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).

А хто на сьогодні відправляє SEPA?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:14

  flysoulfly написав:
  посетитель написав:
Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.
може це починаються ДПС+банківскі пошуки потенційного "ухиляння від оподатковання". Ща й "кешбек від держави" ще пристебнуть, щоб простіше відслідковувати.

Родич якого ступеня споріднення?

рідна бабуся
що думаєте будуть просити документи на підтвердження родинного зв'язку? :lol:

всі квитанції прийняли і відправили далі розбиратися у вищий відділ
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
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quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:47

  melkh написав:
  M-Audio написав:
  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).

А хто на сьогодні відправляє SEPA?

З українських банків, начебто, немає таких.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 19:16

  melkh написав:
  M-Audio написав:
  посетитель написав:В чому сенс було лізти в абанк?Що в ньому такого що виправдовує такі ризики?

Один із лише двох банків, на які можна переводити євро через SEPA (знаю про третій, але там не підходить).

А хто на сьогодні відправляє SEPA?


приймають в неньці лише 3 - Кредо, Абанк. моно
відпрваляє - ще ніхто (ми ще не в зоні SEPA, хоча НБУ вже обіцяв у своїх вербальних інтервенціях що вже ось ось)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:01

  quadro_tony_da написав:
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
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ну супер! :twisted: майже як мій звичайний карусельний день у цьому Шапіто в передостанні пару років.

...World Gone Mad ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:09

  quadro_tony_da написав:
  flysoulfly написав:
  посетитель написав:
Отримати гроші в борг у родичів це по вашому брудні гроші.
може це починаються ДПС+банківскі пошуки потенційного "ухиляння від оподатковання". Ща й "кешбек від держави" ще пристебнуть, щоб простіше відслідковувати.

Родич якого ступеня споріднення?

рідна бабуся
що думаєте будуть просити документи на підтвердження родинного зв'язку? :lol:

всі квитанції прийняли і відправили далі розбиратися у вищий відділ
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
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А в анкеті що було сказано про доходи? Якщо вона була бідна і такі операції кожен місяць то це і не дивно
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:31

  adj написав:
  quadro_tony_da написав:всі квитанції прийняли і відправили далі розбиратися у вищий відділ
ось якщо що за які суми вони мене заблокували
Зображення

А в анкеті що було сказано про доходи? Якщо вона була бідна і такі операції кожен місяць то це і не дивно


в анкеті все нормально вказував, ще коли вони мені запропонували карту World Elite і я її зробив собі як раз
тоді ж і збільшили КЛ
в анкеті писав щось до 100к

всі попередні місяці впродовж року були наджодження і трати на 100-200 тисяч кожного місяця
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:26

Кстати, насчёт анкеты.

В 2022 (или в 2023, не помню) обновлялся, указал доход 100 000 грн/мес.

Через некоторое время лезу в свою кредитную историю ПВБКИ - и шо я вижу?
- единственный, кто скинул инфу конкретно в это бюро - это А-банк
- ежемесячный доход - 13 000 грн/мес :shock:

(написал заявление в ПВБКИ по поводу "шо за фигня? я А-банку указывал 100 тыс, а не 13 ???!!!". Бюро пнуло банк, провели сверку. Результат - инфа в бюро корректная - 100 тыс)

Вывод: даже если указать в этом банке нормальный доход - не факт, что в систему он занесётся правильно.
Шапито-с :!:
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:54

  Driver написав:Кстати, насчёт анкеты.

В 2022 (или в 2023, не помню) обновлялся, указал доход 100 000 грн/мес.
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
flysoulfly
 
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