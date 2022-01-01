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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 15:39
flysoulfly написав:
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:19
Driver написав: flysoulfly написав:
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
Кошерно це купувати на АЗС паливною карткою алкоголь та їжу.
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