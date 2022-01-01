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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:39

  flysoulfly написав:Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?

Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:19

  Driver написав:
  flysoulfly написав:Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?

Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают

Кошерно це купувати на АЗС паливною карткою алкоголь та їжу.
sens
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  #<1 ... 182183184185
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