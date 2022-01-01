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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:39

  flysoulfly написав:Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?

Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:19

  Driver написав:
  flysoulfly написав:Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?

Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают

Кошерно це купувати на АЗС паливною карткою алкоголь та їжу.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:15

  Driver написав:Кстати, насчёт анкеты.

В 2022 (или в 2023, не помню) обновлялся, указал доход 100 000 грн/мес.

Через некоторое время лезу в свою кредитную историю ПВБКИ - и шо я вижу?
- единственный, кто скинул инфу конкретно в это бюро - это А-банк
- ежемесячный доход - 13 000 грн/мес :shock:

(написал заявление в ПВБКИ по поводу "шо за фигня? я А-банку указывал 100 тыс, а не 13 ???!!!". Бюро пнуло банк, провели сверку. Результат - инфа в бюро корректная - 100 тыс)

Вывод: даже если указать в этом банке нормальный доход - не факт, что в систему он занесётся правильно.
Шапито-с :!:

де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти
місячний дохід
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 23:06

  quadro_tony_da написав:де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти місячний дохід

Не знаю как оно правильно называется. В общем, в той кредитной истории, которую можно бесплатно получать раз в год.
Через сайт ПВБКИ оно в .pdf загружается.
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:12

  Driver написав:
  quadro_tony_da написав:де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти місячний дохід

Не знаю как оно правильно называется. В общем, в той кредитной истории, которую можно бесплатно получать раз в год.
Через сайт ПВБКИ оно в .pdf загружается.

це я теж робив, нема там такого ніде

список кредитних умов і все
жодного поля нема в тих умовах де треба вказувати анкетний прибуток
quadro_tony_da
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