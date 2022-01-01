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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 15:39
flysoulfly написав:
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:19
Driver написав: flysoulfly написав:
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
Кошерно це купувати на АЗС паливною карткою алкоголь та їжу.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 23:15
Driver написав:
Кстати, насчёт анкеты.
В 2022 (или в 2023, не помню) обновлялся, указал доход 100 000 грн/мес.
Через некоторое время лезу в свою кредитную историю ПВБКИ - и шо я вижу?
- единственный, кто скинул инфу конкретно в это бюро - это А-банк
- ежемесячный доход - 13 000 грн/мес
(написал заявление в ПВБКИ по поводу "шо за фигня? я А-банку указывал 100 тыс, а не 13 ???!!!". Бюро пнуло банк, провели сверку. Результат - инфа в бюро корректная - 100 тыс)
Вывод: даже если указать в этом банке нормальный доход - не факт, что в систему он занесётся правильно.
Шапито-с
де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти
місячний дохід
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 22 сер, 2024 23:06
quadro_tony_da написав:
де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти місячний дохід
Не знаю как оно правильно называется. В общем, в той кредитной истории, которую можно бесплатно получать раз в год.
Через сайт ПВБКИ оно в .pdf загружается.
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Driver
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:12
Driver написав: quadro_tony_da написав:
де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти місячний дохід
Не знаю как оно правильно называется. В общем, в той кредитной истории, которую можно бесплатно получать раз в год.
Через сайт ПВБКИ оно в .pdf загружается.
це я теж робив, нема там такого ніде
список кредитних умов і все
жодного поля нема в тих умовах де треба вказувати анкетний прибуток
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quadro_tony_da
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