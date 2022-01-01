А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 15:39
flysoulfly написав:
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
Driver
Повідомлень: 317
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 сер, 2024 16:19
Driver написав: flysoulfly написав:
Шапіто документи підтверджень суми доходу тоді ж не просило?
Нет, не просило.
Но я этим банком пользуюсь кошерно: делаю минус, гашусь СЭПом со своего счёта.
Обороты меньше 400 тыс.
Пока не трогают
Кошерно це купувати на АЗС паливною карткою алкоголь та їжу.
sens
Повідомлень: 17466
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 21 сер, 2024 23:15
Driver написав:
Кстати, насчёт анкеты.
В 2022 (или в 2023, не помню) обновлялся, указал доход 100 000 грн/мес.
Через некоторое время лезу в свою кредитную историю ПВБКИ - и шо я вижу?
- единственный, кто скинул инфу конкретно в это бюро - это А-банк
- ежемесячный доход - 13 000 грн/мес
(написал заявление в ПВБКИ по поводу "шо за фигня? я А-банку указывал 100 тыс, а не 13 ???!!!". Бюро пнуло банк, провели сверку. Результат - инфа в бюро корректная - 100 тыс)
Вывод: даже если указать в этом банке нормальный доход - не факт, что в систему он занесётся правильно.
Шапито-с
де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти
місячний дохід
quadro_tony_da
Повідомлень: 128
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 сер, 2024 23:06
quadro_tony_da написав:
де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти місячний дохід
Не знаю как оно правильно называется. В общем, в той кредитной истории, которую можно бесплатно получать раз в год.
Через сайт ПВБКИ оно в .pdf загружается.
Driver
Повідомлень: 317
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 сер, 2024 09:12
Driver написав: quadro_tony_da написав:
де дивитись в кредитній історії pvbki цю інфу? не можу найти місячний дохід
Не знаю как оно правильно называется. В общем, в той кредитной истории, которую можно бесплатно получать раз в год.
Через сайт ПВБКИ оно в .pdf загружается.
це я теж робив, нема там такого ніде
список кредитних умов і все
жодного поля нема в тих умовах де треба вказувати анкетний прибуток
quadro_tony_da
Повідомлень: 128
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:44
quadro_tony_da написав:
це я теж робив, нема там такого ніде
список кредитних умов і все
жодного поля нема в тих умовах де треба вказувати анкетний прибуток
У меня вот такая шапка в истории.
Может с тех пор что-то поменялось
Driver
Повідомлень: 317
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 сер, 2024 11:55
Вітаю шановне панство з Днем державного прапора!
Маю питання з приводу трансфер-бонуса за відкриття депозиту на 15 місяців (це той, по якому наразі 15+1=16% пропонують). Його платять за СЕП перекази так само ж, як і за р2р? І лише на кешбек-рахунок? Бо планую занести двічі по 50к до кінця місяця. Дані в анкеті днями оновив, 400к перевищувати не планую, ОК-5/7 за необхідності надам, хоча зручніше було би обмежиться довідкою про закінчення депозиту, кошти з якого планую перенаправити сюди. Може щось порадите перепланувати? Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
kreuz
Повідомлень: 3390
З нами з: 10.12.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
vitaliy1111
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
1357
651154
366
226830
Чет 22 сер, 2024 16:49 root
1122
579028