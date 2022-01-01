RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:42

Re: А-Банк

  kreuz написав:Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
ramaz
 
Повідомлень: 657
З нами з: 12.07.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 111, 112, 113
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1123 579400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2024 23:49
quadro_tony_da
Юнекс Банк 1 ... 132, 133, 134
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1332 461655
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2024 18:57
greenozon
Банк Глобус 1 ... 134, 135, 136
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1357 651406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2024 01:40
Alex_Yu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12560)
24.08.2024 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.