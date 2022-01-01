Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2024 07:42
Re: А-Банк
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
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