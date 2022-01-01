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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2024 07:42
kreuz написав:
Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
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ramaz
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Додано: Суб 24 сер, 2024 14:40
А декларації про доходи покупці облігацій вже навчилися подавати?
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kreuz
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:28
ramaz написав: kreuz написав:
Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.
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novichok
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:43
novichok написав: ramaz написав: kreuz написав:
Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.
Які суми , які комісії зарахування та як зняти??
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sens
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:19
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
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quadro_tony_da
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:51
Нотаріально завірену?
Ну вони ж підпису бабусі не знають, ото можете постібатися ))
А взагалі достатньо (для суду) мати і усну домовленість... А можна не в борг, а у "відповідальне користування"
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Amethyst
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:45
quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
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adj
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:46
Amethyst написав:
Нотаріально завірену?
Ну вони ж підпису бабусі не знають, ото можете постібатися ))
А взагалі достатньо (для суду) мати і усну домовленість... А можна не в борг, а у "відповідальне користування"
Тут подпись его должна быть.Он же даёт расписку.
Только дальше ж они захотят документы бабушки и откуда у нее деньги )))... шутка если что.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:50
adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.
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