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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187>

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:42

Re: А-Банк

  kreuz написав:Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:40

Re: А-Банк

А декларації про доходи покупці облігацій вже навчилися подавати?
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:28

  ramaz написав:
  kreuz написав:Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".

ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:43

  novichok написав:
  ramaz написав:
  kreuz написав:Альтернативних варіантів близької дохідності на такий термін не знаходжу...
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".

ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.

Які суми , які комісії зарахування та як зняти??
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:19

Re: А-Банк

А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:51

Re: А-Банк

Нотаріально завірену?

Ну вони ж підпису бабусі не знають, ото можете постібатися ))
А взагалі достатньо (для суду) мати і усну домовленість... А можна не в борг, а у "відповідальне користування"
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:45

  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:46

  Amethyst написав:Нотаріально завірену?

Ну вони ж підпису бабусі не знають, ото можете постібатися ))
А взагалі достатньо (для суду) мати і усну домовленість... А можна не в борг, а у "відповідальне користування"


Тут подпись его должна быть.Он же даёт расписку.

Только дальше ж они захотят документы бабушки и откуда у нее деньги )))... шутка если что.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:50

  adj написав:
  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?


Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:09

  Amethyst написав:Нотаріально завірену?

Ну вони ж підпису бабусі не знають, ото можете постібатися ))
А взагалі достатньо (для суду) мати і усну домовленість... А можна не в борг, а у "відповідальне користування"

не завірену, тобто можу і сам написати :mrgreen:
quadro_tony_da
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