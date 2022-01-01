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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:11
adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
ще не брехав але тепер схоже доведеться
бо в банку зовсім якісь дятли сидять
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Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15
посетитель написав: adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.
мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
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