RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:11

  adj написав:
  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?


ще не брехав але тепер схоже доведеться
бо в банку зовсім якісь дятли сидять
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15

  посетитель написав:
  adj написав:
  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?


Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.

мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки :D
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
adj
 
Повідомлень: 664
З нами з: 08.04.22
Подякував: 94 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 184185186187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 111, 112, 113
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1124 579688
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2024 12:44
mogicanin1986
Юнекс Банк 1 ... 132, 133, 134
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1332 461761
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2024 18:57
greenozon
Банк Глобус 1 ... 134, 135, 136
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1357 651514
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2024 01:40
Alex_Yu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.