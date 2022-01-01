|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:11
adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
ще не брехав але тепер схоже доведеться
бо в банку зовсім якісь дятли сидять
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15
посетитель написав: adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.
мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
-
adj
-
-
- Повідомлень: 665
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 23:36
NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
sens написав: novichok написав: ramaz написав:
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.
Які суми , які комісії зарахування та як зняти??
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3411
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1124
|579707
|
|
|1332
|461775
|
|
|1357
|651532
|
|