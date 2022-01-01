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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:11

  adj написав:
  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?


ще не брехав але тепер схоже доведеться
бо в банку зовсім якісь дятли сидять
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15

  посетитель написав:
  adj написав:
  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?


Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.

мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки :D
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:36

  sens написав:
  novichok написав:
  ramaz написав:Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".

ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.

Які суми , які комісії зарахування та як зняти??

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
novichok
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