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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:11
adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
ще не брехав але тепер схоже доведеться
бо в банку зовсім якісь дятли сидять
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Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15
посетитель написав: adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.
мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
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adj
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Додано: Суб 24 сер, 2024 23:36
NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
sens написав: novichok написав: ramaz написав:
Облігації NovaPay
1 місяць – 13% річних
2 місяці – 14% річних
3 місяці – 16% річних
6 місяців – 16,5% річних
12 місяців – 16,5% річних
Дохід оподатковується аналогічно доходу за банківським депозитом.
Але то як кажуть "без гарантій ФГВФО".
ставки гарні, але виплати в кінці строку. час від часу бавлюсь на 1-2 місяці.
Які суми , які комісії зарахування та як зняти??
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novichok
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Додано: Нед 25 сер, 2024 06:32
novichok, питання про тарифи і комісії залишається без відповіді.
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sens
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Додано: Нед 25 сер, 2024 07:52
sens написав:
novichok, питання про тарифи і комісії залишається без відповіді.
Який ви непонятливий, переміщайтеся в указану тему та задавайте питання там, бо тут офтоп.
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novichok
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Додано: Нед 25 сер, 2024 09:29
novichok написав: sens написав:
novichok, питання про тарифи і комісії залишається без відповіді.
Який ви непонятливий, переміщайтеся в указану тему та задавайте питання там, бо тут офтоп.
Так для чого тут до цього "самі" розвели болото оффтопу?(
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sens
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Додано: Нед 25 сер, 2024 11:28
adj В пенсів (недурних) на руках чимало грошиків - це ж очевидно. Документів жодних - це теж очевидно.
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Бекас
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:23
Бекас написав:adj
В пенсів (недурних) на руках чимало грошиків - це ж очевидно. Документів жодних - це теж очевидно.
Для того щоб могти апелювати що це гроші бабусі, у бабусі теж мають бути докази що гроші легальні. Без таких умов можна було би у мами брати довідку написану від руки і ходити легалізовувати кошти
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adj
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:58
adj
написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі
гроші розблокували через годину
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quadro_tony_da
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