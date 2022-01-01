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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:45
adj Писав автор вище, ви що читаєте через рядки чи як? Суми були маленькі.
Додано: Нед 25 сер, 2024 18:27
1. зарахування без комісу хоч п2п хоч сеп.
2. - зняття готівки в банкоматах неньки до 50к без комісу , далі 0,9%
- п2п до 50к без комісу далі 0,5%
- зняття готівки у відділення НП за штрихкодом без комісу
- сеп без комісу(ліміт 350к/міс. - не перевіряв)
два але: відсотки оподатковуються і вклади не гарантуються фондом
Додано: Нед 25 сер, 2024 19:04
Зараз нова пошта дуже близька до Президента
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