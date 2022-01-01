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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:45

adj Писав автор вище, ви що читаєте через рядки чи як? Суми були маленькі.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:27

  sens написав:Які суми , які комісії зарахування та як зняти??

1. зарахування без комісу хоч п2п хоч сеп.
2. - зняття готівки в банкоматах неньки до 50к без комісу , далі 0,9%
- п2п до 50к без комісу далі 0,5%
- зняття готівки у відділення НП за штрихкодом без комісу
- сеп без комісу(ліміт 350к/міс. - не перевіряв)

два але: відсотки оподатковуються і вклади не гарантуються фондом
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:04

  KVV написав:
  sens написав:Які суми , які комісії зарахування та як зняти??

1. зарахування без комісу хоч п2п хоч сеп.
2. - зняття готівки в банкоматах неньки до 50к без комісу , далі 0,9%
- п2п до 50к без комісу далі 0,5%
- зняття готівки у відділення НП за штрихкодом без комісу
- сеп без комісу(ліміт 350к/міс. - не перевіряв)

два але: відсотки оподатковуються і вклади не гарантуються фондом

Зараз нова пошта дуже близька до Президента
sens
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:38

sens дивина та й годі!
коментар з 7 слів заслуговує на плюсик, а розгорнута відповідь з 6 речень чомусь ні.
KVV
 
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