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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15
посетитель написав: adj написав: quadro_tony_da написав:
А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі
раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?
Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.
мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
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adj
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Додано: Суб 24 сер, 2024 23:36
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novichok
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Додано: Нед 25 сер, 2024 11:28
adj В пенсів (недурних) на руках чимало грошиків - це ж очевидно. Документів жодних - це теж очевидно.
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Бекас
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:23
Бекас написав:adj
В пенсів (недурних) на руках чимало грошиків - це ж очевидно. Документів жодних - це теж очевидно.
Для того щоб могти апелювати що це гроші бабусі, у бабусі теж мають бути докази що гроші легальні. Без таких умов можна було би у мами брати довідку написану від руки і ходити легалізовувати кошти
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adj
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Додано: Нед 25 сер, 2024 12:58
adj
написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі
гроші розблокували через годину
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:09
quadro_tony_da написав:adj
написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі
гроші розблокували через годину
Про яку суму йшла мова?
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adj
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:45
adj Писав автор вище, ви що читаєте через рядки чи як? Суми були маленькі.
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melkh
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:01
adj написав: quadro_tony_da написав:adj
написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі
гроші розблокували через годину
Про яку суму йшла мова?
я ж писав
30+20к
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:03
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PS хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?
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greenozon
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:42
greenozon написав:
хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?
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