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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188>

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:15

  посетитель написав:
  adj написав:
  quadro_tony_da написав:А-банк вимагає щоб я надав РОЗПИСКУ про отримання грошей в борг від рідної бабусі

раз брешете банку, то брешіть грамотно і до кінця. чи в чому ваша претензія?


Вам в расстрельнных тройках работать бы.С полуслова вычисляете врага народа на расстоянии (кто врёт).Зачем на следствие, суды и т.п. заморачиваться.

мій комент був виключно про абсурдність пояснення для банку, гроші від бабусі пенсіонерки :D
А ви тут про ворогів народу. Кому що болить
adj
 
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NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
novichok
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adj В пенсів (недурних) на руках чимало грошиків - це ж очевидно. Документів жодних - це теж очевидно.
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 12:23

  Бекас написав:adj В пенсів (недурних) на руках чимало грошиків - це ж очевидно. Документів жодних - це теж очевидно.

Для того щоб могти апелювати що це гроші бабусі, у бабусі теж мають бути докази що гроші легальні. Без таких умов можна було би у мами брати довідку написану від руки і ходити легалізовувати кошти
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 12:58

adj написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі

гроші розблокували через годину

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quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:09

  quadro_tony_da написав:adj написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі

гроші розблокували через годину

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Про яку суму йшла мова?
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:45

adj Писав автор вище, ви що читаєте через рядки чи як? Суми були маленькі.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:01

  adj написав:
  quadro_tony_da написав:adj написав розписку від руки
без печатки і в довільній формі

гроші розблокували через годину

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Про яку суму йшла мова?


я ж писав
30+20к :o
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:03

прийшла вперше якась дивна персональна акція - відправ від 200 грн на іншу картку і отримай КБ 50 грн :)

PS хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:42

Re: А-Банк

  greenozon написав:хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?

Безоплатно до 100 тис./міс. (власні кошти).
https://zelena.a-bank.com.ua/taryfy
V2
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