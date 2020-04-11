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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2024 13:50
Надеюсь,напоминать,что речь идёт о собственных средствах на зелёной не надо?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:48
greenozon написав:
прийшла вперше якась дивна персональна акція - відправ від 200 грн на іншу картку і отримай КБ 50 грн
PS хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?
Мені дві такі пропозиції з початку року робили ,все добре - 50+50грн кешбнку нарахували. З зеленої р2р 200грн безкоштовно
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