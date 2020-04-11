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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189>

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:50

Надеюсь,напоминать,что речь идёт о собственных средствах на зелёной не надо?
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:48

Re: А-Банк

greenozon написав:прийшла вперше якась дивна персональна акція - відправ від 200 грн на іншу картку і отримай КБ 50 грн :)

PS хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?
Мені дві такі пропозиції з початку року робили ,все добре - 50+50грн кешбнку нарахували. З зеленої р2р 200грн безкоштовно
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 21:38

Re: А-Банк

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 22:15

  quadro_tony_da написав:Зображення

"Сигнал"
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:37

Re: А-Банк

Друзі, підкажіть будь ласка, з якої карти відкривати депозит в гривні? З жовтої чи зеленої, щоб потім,якщо знадобиться, було менш витратно переказувати кошти на карти інших банків?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:45

  JanIs написав:Друзі, підкажіть будь ласка, з якої карти відкривати депозит в гривні? З жовтої чи зеленої, щоб потім,якщо знадобиться, було менш витратно переказувати кошти на карти інших банків?

Тоді 100000 грн на р2р і жовта
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:05

sens ,тобто краще переказати кошти на Жовту ,відкрити депозит,а потім так само з неї і переказати кошти на карту іншого банку?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:18

  JanIs написав:sens ,тобто краще переказати кошти на Жовту ,відкрити депозит,а потім так само з неї і переказати кошти на карту іншого банку?

Відкривати депо можно і з жовтої, і з зеленої.В меню депозиту вкажете на яку виплатити.Вказуйте виплату на жовту.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:37

IDAN ,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:44

  JanIs написав:IDAN ,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?

Так, все вірно. Я відкривав з Зеленої, виплати вказав на Жовту
novichok
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