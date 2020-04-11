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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2024 13:50
Надеюсь,напоминать,что речь идёт о собственных средствах на зелёной не надо?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:48
greenozon написав:
прийшла вперше якась дивна персональна акція - відправ від 200 грн на іншу картку і отримай КБ 50 грн
PS хтось пам'ятає за p2p вихідний звідси із Зеленої - є коміс?
Мені дві такі пропозиції з початку року робили ,все добре - 50+50грн кешбнку нарахували. З зеленої р2р 200грн безкоштовно
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Додано: Сер 28 сер, 2024 21:38
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sens
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:37
Друзі, підкажіть будь ласка, з якої карти відкривати депозит в гривні? З жовтої чи зеленої, щоб потім,якщо знадобиться, було менш витратно переказувати кошти на карти інших банків?
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JanIs
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:45
JanIs написав:
Друзі, підкажіть будь ласка, з якої карти відкривати депозит в гривні? З жовтої чи зеленої, щоб потім,якщо знадобиться, було менш витратно переказувати кошти на карти інших банків?
Тоді 100000 грн на р2р і жовта
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sens
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:05
sens ,тобто краще переказати кошти на Жовту ,відкрити депозит,а потім так само з неї і переказати кошти на карту іншого банку?
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JanIs
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:18
JanIs написав:sens
,тобто краще переказати кошти на Жовту ,відкрити депозит,а потім так само з неї і переказати кошти на карту іншого банку?
Відкривати депо можно і з жовтої, і з зеленої.В меню депозиту вкажете на яку виплатити.Вказуйте виплату на жовту.
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IDAN
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:37
IDAN ,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?
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JanIs
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:44
JanIs написав:IDAN
,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?
Так, все вірно. Я відкривав з Зеленої, виплати вказав на Жовту
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novichok
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