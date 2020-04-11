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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:47

  JanIs написав:IDAN ,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?

Так.В меню відкритого депо побачите.
IDAN
 
Повідомлень: 290
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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  #<1 ... 186187188189
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