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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:47
JanIs написав:IDAN
,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?
Так.В меню відкритого депо побачите.
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IDAN
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