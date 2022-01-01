Так.В меню відкритого депо побачите.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:47
Додано: Суб 31 сер, 2024 00:42
Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?
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