RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:47

  JanIs написав:IDAN ,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?

Так.В меню відкритого депо побачите.
IDAN
 
Повідомлень: 290
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 00:42

Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 05:45

  Игорь Алексеевич написав:Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?


Це як?)
Вони ваш борг в інший банк хочуть відправити?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17526
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 07:42

  Игорь Алексеевич написав:Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?

Цікава історія. Що це має бути?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9964
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 186187188189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 135, 136, 137
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1363 654320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 23:42
klug
Банк Альянс 1 ... 112, 113, 114
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1133 582410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 23:31
novichok
ОТП БАНК 1 ... 35, 36, 37
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
368 227888
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 20:53
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1884)
31.08.2024 07:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.