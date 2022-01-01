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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:47
JanIs написав:IDAN
,я правильно вас зрозумів,що в Абанку можна відкрити депозит з однієї карти, а отримати вже на іншу?
Так.В меню відкритого депо побачите.
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IDAN
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Додано: Суб 31 сер, 2024 00:42
Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 31 сер, 2024 05:45
Игорь Алексеевич написав:
Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?
Це як?)
Вони ваш борг в інший банк хочуть відправити?
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Додано: Суб 31 сер, 2024 07:42
Игорь Алексеевич написав:
Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?
Цікава історія. Що це має бути?
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