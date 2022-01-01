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Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:47
Додано: Суб 31 сер, 2024 00:42
Банк прислал, что разрывает со мной отношения.
Личных средств нет, пользуюсь кредиткой в торговых центрах, которой постоянно гашу.
В чем причина может быть?
Додано: Суб 31 сер, 2024 05:45
Додано: Суб 31 сер, 2024 07:42
Додано: Суб 31 сер, 2024 08:42
Додано: Суб 31 сер, 2024 09:24
В приложении написали, что опрекращают со мной фин.отношения. 29 числа через Моно перекинул им 4тыс. грн за кредитку по графику. В сентябре надо погасить 30тыс. Эти 30тыс. проводил через терминал в стоматологии. Пользовался только кредиткой и погашал всё точно в сроки. Сегодня даже не могу воти в приложение - Авторизацию отклонено, через припинення деловых отношений за решением фин. мониторигу. По тел. тоже автоатв. отвечает, что мы припинили с вами дел. отношения. личных средств нет
Какая то странная ситуация.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 31 сер, 2024 10:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 31 сер, 2024 09:41
крипта, тероризм, торгівля людськими органами?
Додано: Суб 31 сер, 2024 09:49
Re: А-Банк
Додано: Суб 31 сер, 2024 09:52
Позвонил им с др. тел. Ответ оператора - не можем дать вам информацию, т.к вы звоните не со своего фин. телефона. Чат отключили, приложение отключили, на звонки не отвечают, отделение сег. не работает. Получается мне можно не гасить долг по кредитке?))
Ситуация смешная - фин. мониторинг отключил меня от системы, но там моих средств нет, а только кредитка банка.
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:11
Прислали в чат.
Прсто решили разорвать со мной фин. отношения. Возможно им не понравилось, что я не пользуюсь их др. финанс. услугами, кроме кредитки.
АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
м. Дніпро, вул. Батумська буд. 11
Від фізичної особи :
_______________________________________
прізвище, ім’я, по-батькові,
_______________________________________
ІПН, номер телефону
_______________________________________
адреса
З А Я В А
про перерахування залишків коштів
У зв’язку з отриманням повідомлення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АКЦЕНТ-БАНК " (далі - Банк) про розірвання з ініціативи Банку ділових відносин (на підставі частини 1 ст. 15 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), та закриття відкритих в Банку рахунків, прошу погасити невиконані мною кредитні чи інші зобов’язання перед Банком за укладеними договорами, закрити всі депозитні рахунки (в т.ч. ті депозитні рахунки, за якими термін виплати ще не настав) та перерахувати залишки коштів на моїх рахунках в АТ "А-БАНК" - на мій рахунок в іншому банку:
IBAN ___________________________________________________________________
Індивідуальний податковий номер (ІПН) отримувача ____________________________
відкритий в банку _____________________________________________ (назва банку),
МФО ____________
В разі необхідності здійснення за рахунками фінансових операцій з обміну іноземної
валюти в національну валюту України (гривню), не заперечую проти проведення Банком таких операцій за картковим курсом АБанку на дату проведення фінансової операції.
Дата __________________ Підпис_____________________
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