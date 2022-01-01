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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:48
Похоже, банк использовал в своей стратегии Ваш прогноз по курсу доллара. А когда он не сбылся, обиделся и решил разорвать деловые отношения.
А если серьезно... очень интересно, что же им не понравилось? Скорее всего, они посчитали расчет на 30к в стоматологии обналом.
Но звоночек нехороший. У меня тоже только кредитка у них, использую исключительно допку "АТБ". Если что, сильно расстраиваться не буду.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:05
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
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Amethyst
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:11
Amethyst написав:
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:43
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
Останнім часом з ними важко. Перестав тримати тут гроші. Фін мон лютий
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:55
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
просто совпадение
ФинМон анализирует поведение клиента за 2..3 мес.
Если действительно произошло вот такое скоропалительное решение, то похоже только на к-л вашего контрагента, которого вот подозревают в шайрайстве (есть ЕРДР). Например, тот же зубной кабинет
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Amethyst
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Додано: Суб 31 сер, 2024 12:03
Порахували скільки витягнули з них кешбеку і вигнали за двері. (жарт)
Я так само використовую кредитки декількох банків куди закидав раніше з моно по р2р, але нещодавно перейшов на СЕП (ібан) перекази зі своїх рахунків, щоб лишній раз не дратувати банки на яких погашаю використаний кред. ліміт.
А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?
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