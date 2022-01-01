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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:48
Похоже, банк использовал в своей стратегии Ваш прогноз по курсу доллара. А когда он не сбылся, обиделся и решил разорвать деловые отношения.
А если серьезно... очень интересно, что же им не понравилось? Скорее всего, они посчитали расчет на 30к в стоматологии обналом.
Но звоночек нехороший. У меня тоже только кредитка у них, использую исключительно допку "АТБ". Если что, сильно расстраиваться не буду.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:05
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
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Amethyst
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:11
Amethyst написав:
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:43
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
Останнім часом з ними важко. Перестав тримати тут гроші. Фін мон лютий
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:55
Игорь Алексеевич написав: Amethyst написав:
Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
просто совпадение
ФинМон анализирует поведение клиента за 2..3 мес.
Если действительно произошло вот такое скоропалительное решение, то похоже только на к-л вашего контрагента, которого вот подозревают в шайрайстве (есть ЕРДР). Например, тот же зубной кабинет
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Amethyst
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Додано: Суб 31 сер, 2024 12:03
Порахували скільки витягнули з них кешбеку і вигнали за двері. (жарт)
Я так само використовую кредитки декількох банків куди закидав раніше з моно по р2р, але нещодавно перейшов на СЕП (ібан) перекази зі своїх рахунків, щоб лишній раз не дратувати банки на яких погашаю використаний кред. ліміт.
А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?
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adj
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Додано: Суб 31 сер, 2024 13:36
adj написав:
А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?
Коли ігнорується запит на актуалізацію даних, банк може просто заблокувати карти (до проведення актуалізації), але не стане розривати відносини. Тут щось Ігор Олексійович не договорює...
Думаю, причина - або той розрахунок на 30к зі стоматкабінетом, або щось, про що І.О.нам не сказав.
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Искатель
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Додано: Суб 31 сер, 2024 14:39
Искатель написав: adj написав:
А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?
Коли ігнорується запит на актуалізацію даних, банк може просто заблокувати карти (до проведення актуалізації), але не стане розривати відносини. Тут щось Ігор Олексійович не договорює...
Думаю, причина - або той розрахунок на 30к зі стоматкабінетом, або щось, про що І.О.нам не сказав.
ІО має звичку казати неправду
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:43
Искатель написав: adj написав:
А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?
Коли ігнорується запит на актуалізацію даних, банк може просто заблокувати карти (до проведення актуалізації), але не стане розривати відносини. Тут щось Ігор Олексійович не договорює...
Думаю, причина - або той розрахунок на 30к зі стоматкабінетом, або щось, про що І.О.нам не сказав.
Возможно думаю 2 варианта
1 пополнение кредитки на 4тыс.грн через моно.
2. Оплата через терминал услуг стоматологии на 30тыс.грн. Думаю эта сумма их насторожила.
Хотя сегодня такие миним.услуги на тот же имплант.
Буду в понед.выяснять через отделение.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 31 сер, 2024 19:04
Нецільове використання кредиту
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