RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:14

  Investor_K написав:Нецільове використання кредиту

І з якого моменту кредитний ліміт на карті обмежений якимось цілями?
M-Audio
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 23.03.11
Подякував: 584 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 188189190191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, liliya_logical, PUMB і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 112, 113, 114
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1136 582898
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2024 17:49
Solar_simfi
Банк Глобус 1 ... 135, 136, 137
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1367 654670
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2024 17:19
chipmunk
ОТП БАНК 1 ... 35, 36, 37
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 15:56
368 228109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 20:53
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5665)
31.08.2024 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.