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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:14
Investor_K написав:
Нецільове використання кредиту
І з якого моменту кредитний ліміт на карті обмежений якимось цілями?
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sens
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