Игорь Алексеевич написав:2. Оплата через терминал услуг стоматологии на 30тыс.грн. Думаю эта сумма их насторожила.
Це нонсенс, якщо це дійсний бізнес і звичайний термінал. Може були якісь смски/повідомлення у вайбер, на пошту (в спамі) щодо пояснення певних транзакцій які ви проігнорили і вас заблокували одразу?
Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/ Видно або скоро перевірка НБУ у них, або вже була і НБУ підкорегував вимоги по тим клієнтам які вже давно були в сірій зоні а тепер від них просто позбавляються щоб не було штрафів
adj написав:А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?
Коли ігнорується запит на актуалізацію даних, банк може просто заблокувати карти (до проведення актуалізації), але не стане розривати відносини. Тут щось Ігор Олексійович не договорює... Думаю, причина - або той розрахунок на 30к зі стоматкабінетом, або щось, про що І.О.нам не сказав.
Amethyst написав:Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов. Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??
Добрий день!
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
У разі прийняття такого рішення згідно з Умовами та правилами, а також вище зазначеним законом варто заповнити відповідний документ для дебетування залишків коштів на рахунок іншого банку. Наразі очікуємо запитану раніше інформацію
Игорь Алексеевич написав:Возможно думаю 2 варианта 1 пополнение кредитки на 4тыс.грн через моно.
Это 100% не причина. Я постоянно гашу все кредитки с Белой Монобанка. И думаю, тысячи людей точно так же. Нет, это не оно.
Игорь Алексеевич написав:2. Оплата через терминал услуг стоматологии на 30тыс.грн. Думаю эта сумма их насторожила. Хотя сегодня такие миним.услуги на тот же имплант. Буду в понед.выяснять через отделение.
А вот это вполне может быть. Возможно, они это посчитали за обнал. В любом случае надо выяснить. Отпишитесь потом, что скажут.