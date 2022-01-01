І з якого моменту кредитний ліміт на карті обмежений якимось цілями?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:14
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:26
Re: А-Банк
Це нонсенс, якщо це дійсний бізнес і звичайний термінал. Може були якісь смски/повідомлення у вайбер, на пошту (в спамі) щодо пояснення певних транзакцій які ви проігнорили і вас заблокували одразу?
Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою
Видно або скоро перевірка НБУ у них, або вже була і НБУ підкорегував вимоги по тим клієнтам які вже давно були в сірій зоні а тепер від них просто позбавляються щоб не було штрафів
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:45
Піднімає знову до себе інтерес
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:47
Barssik
Добрий день!
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
У разі прийняття такого рішення згідно з Умовами та правилами, а також вище зазначеним законом варто заповнити відповідний документ для дебетування залишків коштів на рахунок іншого банку. Наразі очікуємо запитану раніше інформацію
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:02
Это 100% не причина. Я постоянно гашу все кредитки с Белой Монобанка. И думаю, тысячи людей точно так же. Нет, это не оно.
А вот это вполне может быть. Возможно, они это посчитали за обнал. В любом случае надо выяснить. Отпишитесь потом, что скажут.
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:11
Re: А-Банк
то мені повезло що мене розблокували просто після написання липової розписки?
бачу багатьох зразу розрив відносин і все
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:29
Я вижу, что ситуация гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд. Похоже, А-банк решил "почистить" клиентскую базу. Ну что ж.. При первом удобном поводе я лично закрою там все карты и посоветую сделать то же самое всем своим знакомым.
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:32
Re: А-Банк
В пон. схожу в отделение и отпишусь. Но сегодня на Минфине не я один такой. Там появились много похожих сообщений и даже от ФОПов. Что то бахнуло им на голову от НБУ.
Хорошо, что у меня нет личных средств в банке.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 31 сер, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:38
Re: А-Банк
Просто я всегда первооткрыватель на этом форуме про фин.мон., завтра подтянутся и др. Ещё на вечер))
Возможно просто многие ещё не заходили в приложение и надеются увидеть завтра новые акции по кэшу. Там их и будет ждать сюрпризик.
Как оказалось фин. чистит не только собств. средства, но и кредитки, даже когда тупо польз. только терминалами в магазинах. Это звоночек, что такие АКЦИИ теперь будут и у др. С Банками лучше сейчас не заводить дружбу, а работать с ушками на 360 град.
Додано: Суб 31 сер, 2024 21:47
Re: А-Банк
Це вже якийсь перегиб
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