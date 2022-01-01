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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:14

  Investor_K написав:Нецільове використання кредиту

І з якого моменту кредитний ліміт на карті обмежений якимось цілями?
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:26

Re: А-Банк

  Игорь Алексеевич написав:2. Оплата через терминал услуг стоматологии на 30тыс.грн. Думаю эта сумма их насторожила.

Це нонсенс, якщо це дійсний бізнес і звичайний термінал. Може були якісь смски/повідомлення у вайбер, на пошту (в спамі) щодо пояснення певних транзакцій які ви проігнорили і вас заблокували одразу?

Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/
Видно або скоро перевірка НБУ у них, або вже була і НБУ підкорегував вимоги по тим клієнтам які вже давно були в сірій зоні а тепер від них просто позбавляються щоб не було штрафів
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:45

  Investor_K написав:
  Искатель написав:
  adj написав:А не було в банку висячого запиту на актуалізацію даних (раз в пару років просять) в банку який ви ігнорували?


Коли ігнорується запит на актуалізацію даних, банк може просто заблокувати карти (до проведення актуалізації), але не стане розривати відносини. Тут щось Ігор Олексійович не договорює...
Думаю, причина - або той розрахунок на 30к зі стоматкабінетом, або щось, про що І.О.нам не сказав.

ІО має звичку казати неправду

Піднімає знову до себе інтерес
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:47

Barssik

  Игорь Алексеевич написав:
  Amethyst написав:Заблоковану Кредитку можна погасити СЕПом
Мне не трудно её погасить. Просто не могу понять логику банка. Были проблемы с Райфом в одно время, но там понятное дело - карусель была тогда. А с А-Банком работал уже несколько лет только кредиткой и только через терминалы магазинов.
Совпадение или просто мои соображения. Заказал вчера у Альянса кредитку и А- Ьанк сразу в блок отправил меня. Может просто совпадение, а может...??

Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

У разі прийняття такого рішення згідно з Умовами та правилами, а також вище зазначеним законом варто заповнити відповідний документ для дебетування залишків коштів на рахунок іншого банку. Наразі очікуємо запитану раніше інформацію
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:02

  Игорь Алексеевич написав:Возможно думаю 2 варианта
1 пополнение кредитки на 4тыс.грн через моно.

Это 100% не причина. Я постоянно гашу все кредитки с Белой Монобанка. И думаю, тысячи людей точно так же. Нет, это не оно.

  Игорь Алексеевич написав:2. Оплата через терминал услуг стоматологии на 30тыс.грн. Думаю эта сумма их насторожила.
Хотя сегодня такие миним.услуги на тот же имплант.
Буду в понед.выяснять через отделение.

А вот это вполне может быть. Возможно, они это посчитали за обнал. В любом случае надо выяснить. Отпишитесь потом, что скажут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:11

Re: А-Банк

то мені повезло що мене розблокували просто після написання липової розписки?

бачу багатьох зразу розрив відносин і все
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:29

  adj написав:Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/
Видно або скоро перевірка НБУ у них, або вже була і НБУ підкорегував вимоги по тим клієнтам які вже давно були в сірій зоні а тепер від них просто позбавляються щоб не було штрафів


Я вижу, что ситуация гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд. Похоже, А-банк решил "почистить" клиентскую базу. Ну что ж.. При первом удобном поводе я лично закрою там все карты и посоветую сделать то же самое всем своим знакомым.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:32

Re: А-Банк

  Искатель написав:А вот это вполне может быть. Возможно, они это посчитали за обнал. В любом случае надо выяснить. Отпишитесь потом, что скажут.

В пон. схожу в отделение и отпишусь. Но сегодня на Минфине не я один такой. Там появились много похожих сообщений и даже от ФОПов. Что то бахнуло им на голову от НБУ.
Хорошо, что у меня нет личных средств в банке.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 31 сер, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:38

Re: А-Банк

  sens написав:Піднімає знову до себе інтерес
Просто я всегда первооткрыватель на этом форуме про фин.мон., завтра подтянутся и др. Ещё на вечер))
Возможно просто многие ещё не заходили в приложение и надеются увидеть завтра новые акции по кэшу. Там их и будет ждать сюрпризик. :P
Как оказалось фин. чистит не только собств. средства, но и кредитки, даже когда тупо польз. только терминалами в магазинах. Это звоночек, что такие АКЦИИ теперь будут и у др. С Банками лучше сейчас не заводить дружбу, а работать с ушками на 360 град. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:47

Re: А-Банк

Це вже якийсь перегиб
Investor_K
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