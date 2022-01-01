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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:29

  adj написав:Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/
Хочу подякувати за інформацію (мінфін не читаю). В мене не так давно блокували картку (правда, не так, як тут пишуть), потім розблокували, і я вважав, що деякий час можна більш-менш в тому ж режимі карткою користуватись. Але, читаючи оце все, якось лячно воно. В мене надходження не кожен місяць, але якщо випадає такий момент, то одразу на досить значну суму -- 50 тис і вище. Попасти на блокування на невизначений термін, та ще й з ризиком втратити 30% -- зовсім не того.
Мене блокували на вхідні операції, але дозволяли вихідні. До того ж через значний час після останнього поповнення. Потім розблокували, правда тривало це доволі довго, я за цей час вивів рахунок в ноль і з тих пір нічого більше на картку не отримував. А у відгуках пишуть не просто про блокування, а про припинення стосунків без попередження. Здається, це зовсім інша справа і інші процеси, тобто не можна покладатись на те, що я вже пройшов перевірки.

PS як би дізнатись, тих, що заблокували після поповнення -- вони через p2p ганяли? В мене практично немає p2p.

PS ще цікавий момент - у відгуках пишуть, що не можуть зв'язатись з людиною для вирішення питання. Відповідає бот, який просить документи, і іх відхиляє. В моєму випадку просили документи, але це була всеж-таки людина, а не бот. Чи може це привілей клієнта з "золотою" карткою? (хоча в кого ще цієї золотої картки тут немає...)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:57

M-Audio просто були різні типи перевірок. Тим кому блокують з відгуків на мінфіні як я зрозумів - там вже нема чого і запитувати. Можливо створили якийсь реєстр людей яких десь вже блокували банки, і а-банк пішов таких відсіювати одразу.

Можна будувати багато версій, але поки не забанять дійсно чесного користувача який на форумі чесно опише який був тип операцій за останні 6 міс. то поки до цих відгуків ставлюсь прохолодно (але гроші і так не тримаю в банках особливо).
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 23:41

  adj написав:M-Audio просто були різні типи перевірок. Тим кому блокують з відгуків на мінфіні як я зрозумів - там вже нема чого і запитувати. Можливо створили якийсь реєстр людей яких десь вже блокували банки, і а-банк пішов таких відсіювати одразу.

Можна будувати багато версій, але поки не забанять дійсно чесного користувача який на форумі чесно опише який був тип операцій за останні 6 міс. то поки до цих відгуків ставлюсь прохолодно (але гроші і так не тримаю в банках особливо).
6 мес. пользовался только кредиткой и только через терминалы магазинов. погашал ежем.без всяких задержек.
Поэтому возможно меня блоканули за Р2Р когда погашал в этом мес. очередной платёж в 4тыс.грн. частично через моно и частично через изя. Настараживает то, что сумма не большая и гасил кредитку. Вечером банк написал мне на минфине

Добрий день! У відгуку Вами було зазначено вірний шаблон документа, який варто заповнити для дебетування коштів. Також варто додати документ, який підтвердить те, що вказаний в заяві рахунок іншого банку належить саме Вам.

На минфине людей с блоком добавляется всё больше и больше. У некоторых в блоке собств. средства застряли уже несколько дней.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 189190191192
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