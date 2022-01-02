Додано: Суб 31 сер, 2024 22:29

adj написав: Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/ Бачу що там всплеск відгуків з такою ж проблемою

Хочу подякувати за інформацію (мінфін не читаю). В мене не так давно блокували картку (правда, не так, як тут пишуть), потім розблокували, і я вважав, що деякий час можна більш-менш в тому ж режимі карткою користуватись. Але, читаючи оце все, якось лячно воно. В мене надходження не кожен місяць, але якщо випадає такий момент, то одразу на досить значну суму -- 50 тис і вище. Попасти на блокування на невизначений термін, та ще й з ризиком втратити 30% -- зовсім не того.Мене блокували на вхідні операції, але дозволяли вихідні. До того ж через значний час після останнього поповнення. Потім розблокували, правда тривало це доволі довго, я за цей час вивів рахунок в ноль і з тих пір нічого більше на картку не отримував. А у відгуках пишуть не просто про блокування, а про припинення стосунків без попередження. Здається, це зовсім інша справа і інші процеси, тобто не можна покладатись на те, що я вже пройшов перевірки.PS як би дізнатись, тих, що заблокували після поповнення -- вони через p2p ганяли? В мене практично немає p2p.PS ще цікавий момент - у відгуках пишуть, що не можуть зв'язатись з людиною для вирішення питання. Відповідає бот, який просить документи, і іх відхиляє. В моєму випадку просили документи, але це була всеж-таки людина, а не бот. Чи може це привілей клієнта з "золотою" карткою? (хоча в кого ще цієї золотої картки тут немає...)