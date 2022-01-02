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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:59
Игорь Алексеевич написав:
Тогда всё прошло быстро м без всяких вопросов со стороны А - банка. Теперь вопросы возникли.
А шо било вказано в призначенні переказу з Райфа на А-Банку?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:03
quadro_tony_da написав:Игорь Алексеевич
скільки у вас балів рейтинг в кредитних історіях?
"припинення ділових відносин" минулої зими може раптово нажахати кредитну історію у серпні
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:23
quadro_tony_da написав:Игорь Алексеевич
скільки у вас балів рейтинг в кредитних історіях?
УКБКІ наприклад у них додаток на телефон є
мені показує зелене 4/5 high 476
Показує 486 -высокий.
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Нед 01 вер, 2024 11:46
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