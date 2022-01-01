Додано: Пон 02 вер, 2024 16:05

Был в отделении. Они тоже не могут понять почему блоконули.

Им ничего не смогли ответить и в головном офисе. Какой то заколд.круг. Везде молчат.

В отделении посоветовали написать офиц.заяву на имя рук.банка по какой причине на выход.

Буду ждать ответа.

По поводу фина от Райфа с перекидкой 100дол. в А Банк зимой, то ответили, что это не та сумма, что бы блокировать. По поводу анкеты, то она заполнена и там все в норме. 4тыс грн.из Моно на А банк погашенич по срокам кредитки, то тоже сказали не та сумма, что бы все блокировать и тем более погашалась кредитка.

Остается ждать ответа от написанной мной заявы на имя рук.банка.



А тем временем смотрю на Минфине, появляется все больше и больше сообщений с проблемами, как у меня.

Только там у людей еще хреновей ситуация, т.к. застряли в банке их личные грн.