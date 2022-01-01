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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:59
Игорь Алексеевич написав:
Тогда всё прошло быстро м без всяких вопросов со стороны А - банка. Теперь вопросы возникли.
А шо било вказано в призначенні переказу з Райфа на А-Банку?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:03
quadro_tony_da написав:Игорь Алексеевич
скільки у вас балів рейтинг в кредитних історіях?
"припинення ділових відносин" минулої зими може раптово нажахати кредитну історію у серпні
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:23
quadro_tony_da написав:Игорь Алексеевич
скільки у вас балів рейтинг в кредитних історіях?
УКБКІ наприклад у них додаток на телефон є
мені показує зелене 4/5 high 476
Показує 486 -высокий.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:05
Был в отделении. Они тоже не могут понять почему блоконули.
Им ничего не смогли ответить и в головном офисе. Какой то заколд.круг. Везде молчат.
В отделении посоветовали написать офиц.заяву на имя рук.банка по какой причине на выход.
Буду ждать ответа.
По поводу фина от Райфа с перекидкой 100дол. в А Банк зимой, то ответили, что это не та сумма, что бы блокировать. По поводу анкеты, то она заполнена и там все в норме. 4тыс грн.из Моно на А банк погашенич по срокам кредитки, то тоже сказали не та сумма, что бы все блокировать и тем более погашалась кредитка.
Остается ждать ответа от написанной мной заявы на имя рук.банка.
А тем временем смотрю на Минфине, появляется все больше и больше сообщений с проблемами, как у меня.
Только там у людей еще хреновей ситуация, т.к. застряли в банке их личные грн.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 17:56
Игорь Алексеевич написав:
Остается ждать ответа от написанной мной заявы на имя рук.банка.
Відповіді не буде. Точніше пояснень не буде.
Але якщо ви провалили фін.мон в райфі і вони прислали 100 дол в а-банк, то а-банк може зробити висновок що ви не змогли пояснити походження сотні доларів...
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