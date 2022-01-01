А шо било вказано в призначенні переказу з Райфа на А-Банку?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 11:59
Re: А-Банк
Додано: Нед 01 вер, 2024 12:03
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:23
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:05
Был в отделении. Они тоже не могут понять почему блоконули.
Им ничего не смогли ответить и в головном офисе. Какой то заколд.круг. Везде молчат.
В отделении посоветовали написать офиц.заяву на имя рук.банка по какой причине на выход.
Буду ждать ответа.
По поводу фина от Райфа с перекидкой 100дол. в А Банк зимой, то ответили, что это не та сумма, что бы блокировать. По поводу анкеты, то она заполнена и там все в норме. 4тыс грн.из Моно на А банк погашенич по срокам кредитки, то тоже сказали не та сумма, что бы все блокировать и тем более погашалась кредитка.
Остается ждать ответа от написанной мной заявы на имя рук.банка.
А тем временем смотрю на Минфине, появляется все больше и больше сообщений с проблемами, как у меня.
Только там у людей еще хреновей ситуация, т.к. застряли в банке их личные грн.
Додано: Пон 02 вер, 2024 17:56
Re: А-Банк
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:35
С банком какие то проблемы по фину.
Смотрю на сайт Минфина, то там у всех возникли одинак.проблемы - глюк и не отдают деньги.
Так этим сайтом владеют и пишут не многие клиенты. Получается, что в проц.отношении по стране, то просто ужасная сложилась в банке ситуация.
Он случайно не собирается на выход?
Модераторы сайта Финансы как раз сейчас пришло именно ваше время, более подробно узнать что с банком????
Я думал, что у меня возникла проблема в Абанке из за фина в рафе, но по сообщения на Минфине, то там у клиентов ситуации с блоком не из за минфина в др.банках.
А если как у меня блоконули кредитку с деньгами банка, то вообще не понимаю этой ситуации
Зараз переглядають цей форум: RaifHelp, Игорь Алексеевич і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|