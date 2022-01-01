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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:59

Re: А-Банк

  Игорь Алексеевич написав:Тогда всё прошло быстро м без всяких вопросов со стороны А - банка. Теперь вопросы возникли.
А шо било вказано в призначенні переказу з Райфа на А-Банку?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:03

  quadro_tony_da написав:Игорь Алексеевич скільки у вас балів рейтинг в кредитних історіях?
"припинення ділових відносин" минулої зими може раптово нажахати кредитну історію у серпні :?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:23

  quadro_tony_da написав:Игорь Алексеевич скільки у вас балів рейтинг в кредитних історіях?
УКБКІ наприклад у них додаток на телефон є

мені показує зелене 4/5 high 476
Показує 486 -высокий.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:05

Был в отделении. Они тоже не могут понять почему блоконули.
Им ничего не смогли ответить и в головном офисе. Какой то заколд.круг. Везде молчат.
В отделении посоветовали написать офиц.заяву на имя рук.банка по какой причине на выход.
Буду ждать ответа.
По поводу фина от Райфа с перекидкой 100дол. в А Банк зимой, то ответили, что это не та сумма, что бы блокировать. По поводу анкеты, то она заполнена и там все в норме. 4тыс грн.из Моно на А банк погашенич по срокам кредитки, то тоже сказали не та сумма, что бы все блокировать и тем более погашалась кредитка.
Остается ждать ответа от написанной мной заявы на имя рук.банка.

А тем временем смотрю на Минфине, появляется все больше и больше сообщений с проблемами, как у меня.
Только там у людей еще хреновей ситуация, т.к. застряли в банке их личные грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:56

Re: А-Банк

  Игорь Алексеевич написав:Остается ждать ответа от написанной мной заявы на имя рук.банка.

Відповіді не буде. Точніше пояснень не буде.

Але якщо ви провалили фін.мон в райфі і вони прислали 100 дол в а-банк, то а-банк може зробити висновок що ви не змогли пояснити походження сотні доларів...
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:35

С банком какие то проблемы по фину.
Смотрю на сайт Минфина, то там у всех возникли одинак.проблемы - глюк и не отдают деньги.
Так этим сайтом владеют и пишут не многие клиенты. Получается, что в проц.отношении по стране, то просто ужасная сложилась в банке ситуация.
Он случайно не собирается на выход?
Модераторы сайта Финансы как раз сейчас пришло именно ваше время, более подробно узнать что с банком????
Я думал, что у меня возникла проблема в Абанке из за фина в рафе, но по сообщения на Минфине, то там у клиентов ситуации с блоком не из за фин.монит. в др.банках.
А если как у меня блоконули кредитку с деньгами банка, то вообще не понимаю этой ситуации
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:25

Re: А-Банк

А я вірю в А банк. Відкрив картку Національний кешбек
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:29

Игорь Алексеевич з чого б у них були проблеми, всі банки які не мусорні дуже добре заробляють зараз. ОВДП добре платять, а залишки в депозитарні сертифікати НБУ. Банки майже нічого не кредитували тому з цієї сторони у них все добре.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:38

  adj написав:Игорь Алексеевич з чого б у них були проблеми, всі банки які не мусорні дуже добре заробляють зараз. ОВДП добре платять, а залишки в депозитарні сертифікати НБУ. Банки майже нічого не кредитували тому з цієї сторони у них все добре.

Я смотрю по отзывам на минфине. И такая проблема массово появилась с 29 числа и с каждым днем ее участников становится больше больше. И это только те кто информирует на Минфине про возникшую проблему. А сколько клиентов просто не пишут никуда, думая, что все у них уладится через пару дней.
Когда массово появляются отзывы про одну и ту же проблему, то из опыта на форумах далее появляются большие неприятности и у др.клиентов с банком и далее банк катится вниз без остановок.
У Суркисов уже были проблемы, тогда спасались они и даже банк переименовали.
Сейчас??? Может я преувеличиваю, но звоночек у других с одной и той же проблемой - настарожил.
Тот же даже Райф при фине со мной общался и давал указания как поступать. А здесь все отключили, гор.линию отключили, приложение отключили. Как погашать кредитку не сообщают. В отделении тоже ничего не знают.
Заявление передал через отделение . Сказали ждать 45 дней ответа...((
Отделение сказало ближе к концу мес.подойти и дадут реквизиты куда погасить долг по кредитке
Игорь Алексеевич
 
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