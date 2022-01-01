Додано: Вів 03 вер, 2024 15:38

adj написав: Игорь Алексеевич з чого б у них були проблеми, всі банки які не мусорні дуже добре заробляють зараз. ОВДП добре платять, а залишки в депозитарні сертифікати НБУ. Банки майже нічого не кредитували тому з цієї сторони у них все добре. з чого б у них були проблеми, всі банки які не мусорні дуже добре заробляють зараз. ОВДП добре платять, а залишки в депозитарні сертифікати НБУ. Банки майже нічого не кредитували тому з цієї сторони у них все добре.

Я смотрю по отзывам на минфине. И такая проблема массово появилась с 29 числа и с каждым днем ее участников становится больше больше. И это только те кто информирует на Минфине про возникшую проблему. А сколько клиентов просто не пишут никуда, думая, что все у них уладится через пару дней.Когда массово появляются отзывы про одну и ту же проблему, то из опыта на форумах далее появляются большие неприятности и у др.клиентов с банком и далее банк катится вниз без остановок.У Суркисов уже были проблемы, тогда спасались они и даже банк переименовали.Сейчас??? Может я преувеличиваю, но звоночек у других с одной и той же проблемой - настарожил.Тот же даже Райф при фине со мной общался и давал указания как поступать. А здесь все отключили, гор.линию отключили, приложение отключили. Как погашать кредитку не сообщают. В отделении тоже ничего не знают.Заявление передал через отделение . Сказали ждать 45 дней ответа...((Отделение сказало ближе к концу мес.подойти и дадут реквизиты куда погасить долг по кредитке