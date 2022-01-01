Игорь Алексеевич написав:С банком какие то проблемы по фину.
Смотрю на сайт Минфина, то там у всех возникли одинак.проблемы - глюк и не отдают деньги.
Так этим сайтом владеют и пишут не многие клиенты. Получается, что в проц.отношении по стране, то просто ужасная сложилась в банке ситуация.
Он случайно не собирается на выход?
Модераторы сайта Финансы как раз сейчас пришло именно ваше время, более подробно узнать что с банком????
Я думал, что у меня возникла проблема в Абанке из за фина в рафе, но по сообщения на Минфине, то там у клиентов ситуации с блоком не из за фин.монит. в др.банках.
А если как у меня блоконули кредитку с деньгами банка, то вообще не понимаю этой ситуации
За 3 дні витратив на паливо,в магазинах та кафе трохи більше 3 тис грн. Кешбек нараховано. Треба на Мінфін питати у дописувачів - може дропи , такі як ви ( припинення відносин ) і т.і. Можна і тут написати які проблеми виникають