Игорь Алексеевич написав:

С банком какие то проблемы по фину.Смотрю на сайт Минфина, то там у всех возникли одинак.проблемы - глюк и не отдают деньги.Так этим сайтом владеют и пишут не многие клиенты. Получается, что в проц.отношении по стране, то просто ужасная сложилась в банке ситуация.Он случайно не собирается на выход?Модераторы сайта Финансы как раз сейчас пришло именно ваше время, более подробно узнать что с банком????Я думал, что у меня возникла проблема в Абанке из за фина в рафе, но по сообщения на Минфине, то там у клиентов ситуации с блоком не из за фин.монит. в др.банках.А если как у меня блоконули кредитку с деньгами банка, то вообще не понимаю этой ситуации