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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:52

  Игорь Алексеевич написав:С банком какие то проблемы по фину.
Смотрю на сайт Минфина, то там у всех возникли одинак.проблемы - глюк и не отдают деньги.
Так этим сайтом владеют и пишут не многие клиенты. Получается, что в проц.отношении по стране, то просто ужасная сложилась в банке ситуация.
Он случайно не собирается на выход?
Модераторы сайта Финансы как раз сейчас пришло именно ваше время, более подробно узнать что с банком????
Я думал, что у меня возникла проблема в Абанке из за фина в рафе, но по сообщения на Минфине, то там у клиентов ситуации с блоком не из за фин.монит. в др.банках.
А если как у меня блоконули кредитку с деньгами банка, то вообще не понимаю этой ситуации

За 3 дні витратив на паливо,в магазинах та кафе трохи більше 3 тис грн. Кешбек нараховано. Треба на Мінфін питати у дописувачів - може дропи , такі як ви ( припинення відносин ) і т.і. Можна і тут написати які проблеми виникають
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:52

  novichok написав:Дивним чином мій телефон сьогодні зник з бази банку як фінансовий. При спробі зайти в додаток пропонувало сфоткати документи та відправити на розгляд. Дзвінок на горячку, потім відео дзвінок проблему вирішили, але час довелось витратити

Що це має бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:00

  Investor_K написав:
  novichok написав:Дивним чином мій телефон сьогодні зник з бази банку як фінансовий. При спробі зайти в додаток пропонувало сфоткати документи та відправити на розгляд. Дзвінок на горячку, потім відео дзвінок проблему вирішили, але час довелось витратити

Що це має бути?

Не знаю, казали з ціллю безпеки анулювали мій фінансовий номер. Маячня якась.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:32

Ще цікавіше. Виявляється (так написано в додатку) я подавав запит на підозру в шахрайстві. Я нічого не подавав. На всяк випадок блоканув кредитку.
novichok
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