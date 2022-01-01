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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:52
Игорь Алексеевич написав:
С банком какие то проблемы по фину.
Смотрю на сайт Минфина, то там у всех возникли одинак.проблемы - глюк и не отдают деньги.
Так этим сайтом владеют и пишут не многие клиенты. Получается, что в проц.отношении по стране, то просто ужасная сложилась в банке ситуация.
Он случайно не собирается на выход?
Модераторы сайта Финансы как раз сейчас пришло именно ваше время, более подробно узнать что с банком????
Я думал, что у меня возникла проблема в Абанке из за фина в рафе, но по сообщения на Минфине, то там у клиентов ситуации с блоком не из за фин.монит. в др.банках.
А если как у меня блоконули кредитку с деньгами банка, то вообще не понимаю этой ситуации
За 3 дні витратив на паливо,в магазинах та кафе трохи більше 3 тис грн. Кешбек нараховано. Треба на Мінфін питати у дописувачів - може дропи , такі як ви ( припинення відносин ) і т.і. Можна і тут написати які проблеми виникають
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Додано: Вів 03 вер, 2024 17:52
novichok написав:
Дивним чином мій телефон сьогодні зник з бази банку як фінансовий. При спробі зайти в додаток пропонувало сфоткати документи та відправити на розгляд. Дзвінок на горячку, потім відео дзвінок проблему вирішили, але час довелось витратити
Що це має бути?
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Додано: Вів 03 вер, 2024 19:00
Investor_K написав: novichok написав:
Дивним чином мій телефон сьогодні зник з бази банку як фінансовий. При спробі зайти в додаток пропонувало сфоткати документи та відправити на розгляд. Дзвінок на горячку, потім відео дзвінок проблему вирішили, але час довелось витратити
Що це має бути?
Не знаю, казали з ціллю безпеки анулювали мій фінансовий номер. Маячня якась.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 19:32
Ще цікавіше. Виявляється (так написано в додатку) я подавав запит на підозру в шахрайстві. Я нічого не подавав. На всяк випадок блоканув кредитку.
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