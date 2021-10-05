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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 20:04

  flysoulfly написав:̶ ̶З̶а̶п̶а̶х̶л̶о̶ ̶в̶е̶с̶н̶о̶й̶.̶.̶.̶ ̶ ̶ може на черзі націоналізація банку власників-колаборантів з "п'ятої колони" держави-терориста? Якийсь шуфрич пішов на угоду зі слідством й здав корєшей?

Перед таким навпаки ставлять високі ставки і всіх запрошують в свій банк
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 09:49

Re: А-Банк

А-банк принимает СЭП на выходных?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 10:05

Re: А-Банк

ramzes4 написав:А-банк принимает СЭП на выходных?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 14:04

щось в лісі здохло
АБанка запросила підтведження емейла
комусь ще приходило?

в кінці подякувало
https://a-bank.com.ua/thankyou/a24?lang=ua
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 14:55

  greenozon написав:щось в лісі здохло
АБанка запросила підтведження емейла
комусь ще приходило?

в кінці подякувало
https://a-bank.com.ua/thankyou/a24?lang=ua
прийшло теж.
але кінця/подяки не було :mrgreen:

при спробі перейти за посиланням виявилось, що лінк веде на якийсь стрьомний (на думку моєго гаджета чи браузерів) ресурс з протермінованими сертифікатами безпеки.

Може базу банку хакнули і продовжують дозбирати інфу та робити якісь рухи коштів? - й тому у багатьох користувачів відносно одномоментно з'явилася якась дичина ... :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 17:38

  greenozon написав:щось в лісі здохло
АБанка запросила підтведження емейла
комусь ще приходило?

в кінці подякувало
https://a-bank.com.ua/thankyou/a24?lang=ua

Приходило, давненько уже.
Клацнул по ссылке "Да, подтверждаю, это мой е-маил" - перекинуло на страницу "спасибо, что подтвердили свой е-маил".
Но это не помогло. Пару недель назад пришло такое же письмо - запрос подтвердить е-маил.

По ходу, смузихлёбы (не будем показывать пальцем на Сенс :D ) добрались и до этого шапито.
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:55

greenozon мен тільки що прийшло таке ж але в новапей
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 21:26

  greenozon написав:щось в лісі здохло
АБанка запросила підтведження емейла
комусь ще приходило?
Приходило, і потрапило прямісінько до спаму.
Запитав в підтримці, підтвердили, що це дійсно від них.
Бо й насправді, посилання в листі ведуть на якийсь лівий трекінговий сайт.
Це не означає, що воно не від банку, просто банк замовив таку послугу. Але поглядом від шахраїв вже не відрізнити.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 21:36

Цікавий відгук на мінфіні:
после того как они заблокировали ФОП карту они открыли на ней кредитный лимит 200000 и тут же заблокировали сумму арестованную исполнителем. Тобишь даже если у вас нет денег и вы спокойны, знайте Абанк любезно даст вам без вашего согласия в одностороннем порядке кредит в угоду исполнителя.

Як видно із подальшої переписки, банк ще й знімає з цього ліміту кошти на користь виконавчої служби. Якщо правда, то це просто крадіжка із використанням службового становища. До речі, виконавець може піти як співучасник, хоча може заявити, що гадки не мав, що кошти крадені.
Хоча деталей малувато, схоже, що потерпілий чогось не договорює.
M-Audio
 
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